Сыктывкарская гимназия имени Пушкина празднует новоселье

Здесь продолжат обучение все учащиеся 5-11-х классов гимназии.

Гимназия им. А.С.Пушкина начнёт работу в новой школе в Орбите с 1 сентября 2020 года. О том, как проводится прием в эту школу, сообщили в управлении образования Сыктывкара.

Так, школа на 1200 мест по ул.Петрозаводская, 4 официально будет являться зданием МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина», поэтому здесь будут продолжать обучение все учащиеся 5-11-х классов гимназии.

Чтобы разгрузить близлежащие школы в микрорайоне Орбита, сюда будут переведены организованно классы из средних школ №№ 25 и 26.

Кроме того, чтобы разгрузить близлежащие школы в микрорайоне Орбита, сюда будут переведены организованно (с учётом мнения родителей) классы из средних школ №№ 25 и 26. В настоящее время для членов родительских комитетов тех классов из этих школ, что будут переходить в здание по ул. Петрозаводской, 4, организованы ознакомительные экскурсии по школе.

Чтобы разгрузить близлежащие школы в микрорайоне Орбита, сюда будут переведены организованно классы из средних школ №№ 25 и 26.

На свободные места будет организован дополнительный приём учащихся, при этом будут соблюдаться требования санитарно-эпидемиологического законодательства по наполняемости классов.

Информация о наличии свободных мест будет отражаться на официальном сайте гимназии ежедневно, начиная с 28 августа 2020 года.

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