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Общество

Из МВД в фиш-блогеры: Как бывший сотрудник полиции теперь снимает ролики о рыбалке на реках Коми

Рыбак из Троицко-Печорского района Геннадий Растворов увлекался ловлей пресноводных еще с детства. Теперь хобби маленького мальчика превратилось в смысл жизни взрослого мужчины
Анна ИвановаАннаИванова
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С юности Геннадий рыбу ловил всякую, которая водится в Печорском бассейне: от плотвы, карасей и ершей до хариуса, налима и щуки (Фото из личного архива)

С юности Геннадий рыбу ловил всякую, которая водится в Печорском бассейне: от плотвы, карасей и ершей до хариуса, налима и щуки (Фото из личного архива)

У фиш-блогера из Коми на канале на YouTube 14 тысяч подписчиков. «Комсомолка» поговорила с бывшим сотрудником полиции о том, как у него возникла идея посвятить свою жизнь рыбалке, и кто помог ему развить свой канал.

Как у счастливых людей

Свой первый компьютер Коми рыбак – Геннадий Растворов приобрёл в 2011 году, затем провели Интернет, и он с упоением начал просматривать ролики про рыбалку и охоту. Особенно его впечатлил сериал «Счастливые люди».

«Там практически один в один была показана жизнь, какой живём и мы, и климат у нас похож», – рассказал рыбак.

Свой первый ролик на YouTube Геннадий залил в 2014 году. На видео: он поймал огромную щуку на налима, в канун Нового года.

Заставка видеороликов на канале фиш-блогера (Видеохостинг YouTube)

Заставка видеороликов на канале фиш-блогера (Видеохостинг YouTube)

–Мне было просто интересно, сколько просмотров наберёт этот ролик, ведь до появления канала, а это ноябрь 2017 года, он даже двух сотен не набрал. Потом был ещё ролик, как кедровка своровала у меня хариуса. И всё. Я вижу, что мои ролики не смотрят, и я оставил эту затею. Но снимать не переставал. Я вообще с детства увлекался сначала фото, а потом и видеосъемкой, в домашнем архиве у меня огромное количество фотографий и видеокассет, - рассказывает Геннадий.

Идея создать свой канал на YouTube у нашего героя возникла не так давно, в 2017 году, как появилось свободное время после выхода на пенсию по выслуге лет. Фиш-блогер долго собирался, шел методом проб и ошибок, всё же получилось как-то оформить канал. Первую тысячу подписчиков собирал в течение года. За второй год ведения блога о рыбалке приобрел ещё две тысячи.

День рыбака один из любимых праздников Геннадия (Фото из личного архива)

День рыбака один из любимых праздников Геннадия (Фото из личного архива)

В ноябре этого года каналу исполнится три года. Геннадий Растворов говорит, что всего он достиг сам. Его не продвигали и не рекламировали другие продвинутые и популярные каналы.

Хобби, привитое с детства

Фиш-блогер с радостью вспоминает, как отец всегда брал его с собой на проверку сетей, а традиционный июльский праздник День рыбака наш герой всегда ждал с нетерпением:

–В этот день мы всегда выезжали всей семьёй на природу. Когда мне было десять лет, то я уже самостоятельно ездил на казанке с мотором. Эх, ветерок… С 13 лет уже и на лодке «Обь-М» под мотором Вихрь в основном ездил один, но без рыбы, которая потом приготовленная красовалась на обеденном столе, не приезжал никогда. Ели мы рыбу по 2-3 раза в день, - вспоминает блогер.

С рыбой на "Ты" блогер с самого детства (Фото из личного архива)

С рыбой на "Ты" блогер с самого детства (Фото из личного архива)

Раньше, когда никакого канала еще не было, Геннадий старался фиксировать все о своих рыбалка в блокнотиках, которых у него по итогу сохранилось около пяти. Теперь, герой признается, «писанину» забросил, ведь, с одной стороны, у него просто не хватает времени, очень много его уходит на монтаж видео и на общение с подписчиками. Да и каждый ролик, по словам рыбака, это как бы конспект пройденного дня.

Однако Геннадий Растворов уточняет, он не снимает ежедневно свою жизнь. Его канал о рыбалке, о традициях, праздниках, вообще о жизни обычных деревенских людей, которые живут на Севере возле матушки Печоры.

Рыба для блогера не только пища,но и смысл жизни

Рыба для блогера не только пища,но и смысл жизни

Планы на будущее

Фиш-блогер признается, в своих роликах и в жизни ему главное быть самим собой, быть честным по отношению и к себе, и к другим: «Не могу терпеть лицемерия, и никогда им не был. Стараюсь поддерживать связь с каждым, кому интересен мой канал. По возможности отвечаю на каждый комментарий, со многими уже общаемся лично. Уже появилось большое количество друзей».

В дальнейшем герой будет продолжать всё в том же духе, что и сейчас. Летом рыбачить на Печоре, а зимой ездить на лесные речки «по хариусу». Однако у героя есть планы и на дальние поездки, но уже за пределами республики.

Ролик, вышедший на просторы YouTube всего несколько дней назад, является завершением трёхдневной рыбалки на Печоре с другом Иваном Григоричем. Старые товарищи получили хороший улов из окуня и щуки. За несколько часов после публикации видео уже собрало более тысячи просмотров, а в среднем любой ролик рыбака из Коми получает до десяти тысяч.

Скрин из нового видео завершающего видео рыбалки на Печоре (Видеохостинг YouTube)

Скрин из нового видео завершающего видео рыбалки на Печоре (Видеохостинг YouTube)

Рыбалка для Геннадия Растворова – не только способ пропитания, но и увлечение всей жизни. «Комсомолка» благодарит нашего героя за трогательный рассказ и желает ему дальнейшего процветания и развития канала!

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