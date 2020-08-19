Из МВД в фиш-блогеры: Как бывший сотрудник полиции теперь снимает ролики о рыбалке на реках Коми

С юности Геннадий рыбу ловил всякую, которая водится в Печорском бассейне: от плотвы, карасей и ершей до хариуса, налима и щуки (Фото из личного архива)

У фиш-блогера из Коми на канале на YouTube 14 тысяч подписчиков. «Комсомолка» поговорила с бывшим сотрудником полиции о том, как у него возникла идея посвятить свою жизнь рыбалке, и кто помог ему развить свой канал.

Как у счастливых людей

Свой первый компьютер Коми рыбак – Геннадий Растворов приобрёл в 2011 году, затем провели Интернет, и он с упоением начал просматривать ролики про рыбалку и охоту. Особенно его впечатлил сериал «Счастливые люди».

«Там практически один в один была показана жизнь, какой живём и мы, и климат у нас похож», – рассказал рыбак.

Свой первый ролик на YouTube Геннадий залил в 2014 году. На видео: он поймал огромную щуку на налима, в канун Нового года.

Заставка видеороликов на канале фиш-блогера (Видеохостинг YouTube)

–Мне было просто интересно, сколько просмотров наберёт этот ролик, ведь до появления канала, а это ноябрь 2017 года, он даже двух сотен не набрал. Потом был ещё ролик, как кедровка своровала у меня хариуса. И всё. Я вижу, что мои ролики не смотрят, и я оставил эту затею. Но снимать не переставал. Я вообще с детства увлекался сначала фото, а потом и видеосъемкой, в домашнем архиве у меня огромное количество фотографий и видеокассет, - рассказывает Геннадий.

Идея создать свой канал на YouTube у нашего героя возникла не так давно, в 2017 году, как появилось свободное время после выхода на пенсию по выслуге лет. Фиш-блогер долго собирался, шел методом проб и ошибок, всё же получилось как-то оформить канал. Первую тысячу подписчиков собирал в течение года. За второй год ведения блога о рыбалке приобрел ещё две тысячи.

День рыбака один из любимых праздников Геннадия (Фото из личного архива)

В ноябре этого года каналу исполнится три года. Геннадий Растворов говорит, что всего он достиг сам. Его не продвигали и не рекламировали другие продвинутые и популярные каналы.

Хобби, привитое с детства

Фиш-блогер с радостью вспоминает, как отец всегда брал его с собой на проверку сетей, а традиционный июльский праздник День рыбака наш герой всегда ждал с нетерпением:

–В этот день мы всегда выезжали всей семьёй на природу. Когда мне было десять лет, то я уже самостоятельно ездил на казанке с мотором. Эх, ветерок… С 13 лет уже и на лодке «Обь-М» под мотором Вихрь в основном ездил один, но без рыбы, которая потом приготовленная красовалась на обеденном столе, не приезжал никогда. Ели мы рыбу по 2-3 раза в день, - вспоминает блогер.

С рыбой на "Ты" блогер с самого детства (Фото из личного архива)

Раньше, когда никакого канала еще не было, Геннадий старался фиксировать все о своих рыбалка в блокнотиках, которых у него по итогу сохранилось около пяти. Теперь, герой признается, «писанину» забросил, ведь, с одной стороны, у него просто не хватает времени, очень много его уходит на монтаж видео и на общение с подписчиками. Да и каждый ролик, по словам рыбака, это как бы конспект пройденного дня.

Однако Геннадий Растворов уточняет, он не снимает ежедневно свою жизнь. Его канал о рыбалке, о традициях, праздниках, вообще о жизни обычных деревенских людей, которые живут на Севере возле матушки Печоры.

Рыба для блогера не только пища,но и смысл жизни

Планы на будущее

Фиш-блогер признается, в своих роликах и в жизни ему главное быть самим собой, быть честным по отношению и к себе, и к другим: «Не могу терпеть лицемерия, и никогда им не был. Стараюсь поддерживать связь с каждым, кому интересен мой канал. По возможности отвечаю на каждый комментарий, со многими уже общаемся лично. Уже появилось большое количество друзей».

В дальнейшем герой будет продолжать всё в том же духе, что и сейчас. Летом рыбачить на Печоре, а зимой ездить на лесные речки «по хариусу». Однако у героя есть планы и на дальние поездки, но уже за пределами республики.

Ролик, вышедший на просторы YouTube всего несколько дней назад, является завершением трёхдневной рыбалки на Печоре с другом Иваном Григоричем. Старые товарищи получили хороший улов из окуня и щуки. За несколько часов после публикации видео уже собрало более тысячи просмотров, а в среднем любой ролик рыбака из Коми получает до десяти тысяч.

Скрин из нового видео завершающего видео рыбалки на Печоре (Видеохостинг YouTube)

Рыбалка для Геннадия Растворова – не только способ пропитания, но и увлечение всей жизни. «Комсомолка» благодарит нашего героя за трогательный рассказ и желает ему дальнейшего процветания и развития канала!

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