В Сыктывкаре откроется «банк одежды»: как это будет работать

Фото из архива редакции Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В Сыктывкаре появится «банк одежды» для малоимущих и многодетных семей. Предварительно в начале осени в разных частях города появятся ящики для сбора одежды.

Как пояснила руководитель организации «Сила жизни» и автор проекта Анастасия Слободян, любой желающий может бесплатно отдать одежду для неимущих семей. Принимается обувь, не мягкие игрушки, средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, дезинфицирующие средства), памперсы, канцтовары. А также продуктовые наборы для незащищенных категорий семей.

- Всего будет пять ящиков, они сейчас на стадии изготовления. Места их установки будет согласовываться с администрацией города Сыктывкара и Сыктывдинского района. Информация о месторасположении появится на странице проекта в vk.com, - сообщила Анастасия Слободян «КП-Коми.»

По словам автора проекта, в Сыктывкаре в общей сложности в вещевой помощи нуждаются не менее 10 тысяч человек из многодетных и малоимущих семей. «Этот проект актуален для комплексного решения проблемы. Например, открытие пункта приема - выдачи товаров детской необходимости в 2019 году уже позволило многим детям получить качественные товары, что значительно сэкономило семейный бюджет», - поясняет организатор. Кстати, проект «банка одежды» реализуется на средства гранта главы Коми.

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