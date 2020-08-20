Работники Кочпонского ПНИ отработали семь полноценных смен в закрытом учреждении

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Коронавирусная дубинка ударила по Республике Коми неожиданно в конце марта. Прелести самоизоляции испытали на себе все жители Коми, но тяжелее других пришлось сотрудникам интернатов, которые с конца апреля перешли в закрытый режим. Как сейчас живут сотрудники Кочпонского ПНИ «КП-Коми» рассказали в учреждении.

В конце апреля «Комсомолка» писала о том, что работников ПНИ под угрозой увольнения не пускают домой из-за COVID-19. Общественники в соцсетях подняли тревогу, на которую отреагировали многие местные СМИ. Как утверждают в интернате, информация не соответствовала действительности. Да, новый режим работы стал для многих неожиданностью, что породило недовольство у части сотрудников. Масла в огонь подливала и неопределенность - было не совсем ясно, как будет оплачиваться работа в непростых условиях пандемии коронавируса. Сейчас уже можно судить о том, что опасения были преждевременными.

Факт в том, что работники приступили к выполнению своих обязанностей в закрытом режиме только на основании личного заявления. Отказов от выхода на смену без уважительной причины за все время работы в закрытом учреждении не было. Сотрудники, заступившие на первую смену, также приступали к работе в дальнейшем на последующих сменах.

- Работники с пониманием отнеслись к закрытому режиму работы. Претензий с их стороны к организации такого режима работы в адрес надзорных органов, Минтруда Коми и администрации ПНИ не поступало, - сообщает директор учреждения Ольга Бушенева.

К началу августа за плечами сотрудников - семь полноценных смен длительностью по две недели каждая. За это время работники Кочпонского ПНИ были обеспечены всем необходимым - горячим питанием, средствами гигиены, средствами защиты и комфортными условиями проживания. К тому же работа в закрытой зоне оплачивалась выше, чем в докарантинные времена - работающим в сменах сотрудникам произведена доплата к заработной плате, сообщал Минтруд Коми.

Напомним, что Кочпонский интернат, во исполнение Указа Главы Коми, с 18 апреля был переведен в закрытый режим работы до отмены ограничительных мер. В настоящее время решение о снятии карантина пока не принято.

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