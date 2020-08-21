Сколько зарабатывал Владимир Уйба, пока не стал врио главы Коми

Фото: rkomi.ru

Владимир Уйба, являющийся врио главы Республики Коми с апреля этого года, за 2019 год заработал 3,3 млн рублей. По сравнению с 2018 годом, доход врио сократился почти в 2,3 раза.

В четверг была опубликована соответствующая декларация.

Владимир Уйба заработал 3 306 865,14 руб., возглавляя Федеральное медико-биологическое агентство России.

В 2018 году доход врио составил 7 556 810,88 руб.

В настоящей момент в собственности врио главы Коми находится квартира в России площадью 114,7 кв. м и гаражный бокс, машина ГАЗ-20, мотоцикл Урал L40018, в пользовании квартира площадью 67,6 кв. м.

Доход супруги врио губернатора составил 2 590 045,91 руб., у нее в долевой собственности два земельных участка площадью 623 и 1 928 кв. м, три жилых дома площадью 69,7, 68,5 и 192,8 кв. м, в индивидуальной собственности квартира площадью 67,6 кв. м. Вся собственность находится в России.

Напомним, Владимир Уйба был назначен врио главы Республики Коми 2 апреля после отставки губернатора Сергея Гапликова. Владимир Уйба с 22 января по 2 апреля 2020 года занимал пост замруководителя Минздрава РФ. До этого с 2004 года возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.

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