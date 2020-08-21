"Я положительно влюблен в зырян...": в Национальной галерее Коми открылась выставка Василия Кандинского

Фото: Анна ИВАНОВА

Накануне 99-ой годовщины празднования Дня рождения республики в Национальной галерее Коми состоялось открытие выставки "Василий Кандинский и Россия" при участии Русского музея. В Коми впервые можно увидеть оригиналы работ художника, который лично посетил наш Коми край и вдохновился им несколько лет назад.

При входе в Национальную галерею Коми гостей встречали живые статуи. Разноцветные девушки приглашали гостей войти. В самом здании корреспондента "Комсомолки" и других посетителей встречал оркестр. Пока открытие не началось, можно было восхититься великолепной музыкой и живописью. Но мы говорим не про обычные готовые картины, а про процесс, когда художник прям перед зрителем рисует картину.

В начале открытия министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов отметил, что именно сегодня в культурной жизни региона проводится социально значимое масштабное событие:

— Надеюсь, что мы все сегодня почувствуем второе дыхание, ведь мы возвращаемся к культурной жизни, открываем театры и филармонию, а главное открываем новый творческий сезон, приуроченный к 99-летию Республики Коми.

Директор Русского музея Владимир Гусев приятно отозвался о выставке и пожелал присутствовать на ее закрытии лично.

Из дневников Кандинского можно узнать, какую роль Коми край сыграл в судьбе художника. И теперь, спустя столько лет, в республику привезено целых 15 оригиналов мастера.

Также на открытии Сергей Емельянов представил вступившего в должность президента Национальной галереи Коми Пьера Броше, знакомого аудитории как известного ведущего телеканала "Культура". Пьер - коренной француз, но это не помешало ему поприветствовать гостей выставки на русском:

— Моя любовь - это и есть Россия! Сегодня моя жизнь изменится, как и у Василия Кандинского, который хотел стать юристом, а в итоге известен всем, как прекрасный художник. Все это благодаря нашей республике, где он познакомился с культурой зырян и вдохновился ей.

Мероприятие посетила и мэр города Сыктывкара Наталья Хозяинова, для которой выставка стала подарком, ведь, по ее словам, таких работ и художников в Сыктывкаре давно не было. С творчеством Василия Кандинского Наталья Семеновна знакома давно:

— Не могу выделить какую-то одну работу. Меня впечатляет сам стиль, ведь нам на Севере не хватает таких ярких красок. Желаю всем горожанам прийти на выставку и познакомиться с творчеством великого художника.

После торжественного открытия гостей ждал фуршет, на котором можно было полакомиться вкусностями.

Выставка "Василий Кандинский и Россия" будет работать до 11 октября.

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