Коронавирус в Коми 24 августа 2020: за сутки зафиксировано 40 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Екатерина САВЕНКО

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 24 августа в России 4 744 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 40 новых случаев.

Фото взято на сайте стопкоронавирус. р

Сейчас в республике 6 370 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 79 пациентов, новых случаев летального исхода за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 5 243 человека (за сутки выздоровели 0 пациентов).

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