В Сыктывкаре повесят билборды со спортивными слоганами на коми языке

Фото: МОД "Коми войтыр"

В Сыктывкаре появятся билборды со спортивными слоганами на коми языке.

На днях проект Сыктывкарского представительства МОД "Коми войтыр" "Спорт – Ёрт" прошел конкурсный отбор социально значимых проектов НКО на предоставление грантов в форме субсидий. Инициатива направлена на создание социальной рекламы по пропаганде спорта и здорового образа жизни на коми и русском языках. Об этом стало известно из сообщества «КОМИ ВОЙТЫР» во ВКонтакте.

Также в представительстве МОД "Коми войтыр" сообщили, что в рамках проекта будут организованы конкурс, встречи со специалистами по рекламе, а также уличные презентации баннеров на билбордах в разных микрорайонах город.

Все идеи и решения будут представлены в социальных сетях общественной организации. Лучшие работы появятся на девяти билбордах, а также открытках и стикерах в на тему ЗОЖ.

Проект "Спорт-Ёрт" направлен на возможность выражения молодежи активной гражданской позиции в сфере продвижения ЗОЖ, а также на создание позитивного продукта – уличной рекламы на государственных языках национальной республики. Реализация проекта запланирована с августа по декабрь 2020 года

Также организаторы решили объявить конкурс "Спорт- ёрт" на лучшие слоган и фотографию, победители которого получат призы, а лучшие фотографии и слоганы будут размещены на билбордах Сыктывкара, а затем и республики.

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