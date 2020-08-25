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В Сыктывкаре на берегу реки нашли останки древней рыбы, которой исполнилось 370 млн лет

Ученый Павел Безносов сделал сенсационную находку на рыбалке
Анастасия МашкалеваАнастасияМашкалева
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Реконструкция холонэмы выполнена Михаилом Шехановым для Ухтинского краеведческого музея

Реконструкция холонэмы выполнена Михаилом Шехановым для Ухтинского краеведческого музея

Известный палеонтолог Павел Безносов сходил на рыбалку в окрестностях Сыктывкара и нашел остатки древней рыбы, о чем сообщил на своей станице в соцсетях.

- На поверхности одной из глыб известняка красовалась крупная передне-боковая брюшная пластина представителя рода Holonema. Нежданно-негаданно, не выезжая в поле, довелось пополнить палеонтологическую экспозицию геологического музея еще одним интересным образцом! - пишет ученый.

Возраст находки – 370 миллионов лет. По словам эксперта, холонэмы были мирными, хотя и достаточно крупными (их длина достигала двух метров). Это первый образец холонэмы, которая останется в Коми. Раньше все останки древней рыбы уходили в коллекции московских и петербургских музеев. Свежую находку законсервируют, и она займёт место в палеонтологической экспозиции музея геологии.

- Эти позвоночные конца Девонского периода жили на территории Южного Тимана. Похожие на современных сомов рыбы плавали в морях практически по всему свету. Их целые скелеты находили в Австралии, части - в Курской области, - поясняет учёный ГТРК Коми Гор.

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