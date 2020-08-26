«Промокшая насквозь легла на ствол гнилого дерева. И тут услышала крики». История чудесного спасения пенсионерки в лесах под Сыктывкаром

Фото счастливого спасения. Снимок Владимира Лоренца/vk.com

В ночь с 25 на 26 августа в лесах под Язелем Сыктывдинского района Коми потерялась пенсионерка. Галина Михайловна полдня блуждала в лесу, промокла до нитки и устроилась на ночлег на стволе поваленного дерева. Ближе к утру ее нашли добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», напоили чаем и вывели из леса. О чудесном спасении любительница тихой охоты рассказала порталу «КП-Коми».

Галина Михайловна с мужем 25 августа поехала за белыми грибами и моховиками на «насиженное» место: пенсионерка знает этот лес очень хорошо. Но супруг высадил ее не на то место, где обычно паркует машину, а чуть ближе.

- Муж проехал на 100 метров вперед и припарковал авто. Зашла в лес и стала собирать грибы. Телефон не брала, так как зарядка садилась. Да и опасений не было, далеко в лес мы не углубляемся. Набрала грибов, собралась покидать лес, да видно перепутала и вышла чуть подальше. Но не испугалась: лес мне знаком, да и рядом проходит железная дорога, слышно, как стучат поезда, - вспоминает Галина Михайловна.

Пенсионерка пошла искать дорогу, но уперлась в болото. Калоши любительницы тихой охоты вмиг наполнились водой. Затем Галина Михайловна пошла вдоль противопожарных рвов, но несколько раз упиралась либо в болото, либо в бурелом. Резко стемнело. Пенсионерка не теряла самообладания.

- Я понимала, что в темноте двигаться не стоит, чтобы еще больше не заплутать. Я стала подбирать место для ночлега - расположилась на упавшем дереве, зная, что на землю лучше не ложиться. Я была в куртке и футболке, которые промокли насквозь под проливным дождем, как и спички. Пыталась уснуть, немного подремала. Тут до моего слуха донеслись крики, а затем выстрелы. Я стала откликаться на каждый крик и выстрел, - говорит пенсионерка.

Оказалось, что муж не уезжал домой, находился в районе пропажи супруги, окликал ее. Между тем, старшая дочь позвонила в МЧС, а сын сообщил о ситуации «Лиза Алерт». Добровольцы объявили срочный сбор уже глубокой ночью, когда получили заявку, и поехали на поиски.

- Волонтеры вышли прямо на меня! Молодой паренек сразу дал мне свою толстовку с капюшоном и остался в одной маечке! Девочка налила чашку горячего чая. Сразу уточнила, есть ли у меня заболевания. Ответила, что я диабетик, и она предложила мне конфетку, чтобы поднять уровень сахара. Благодя этому ушла дрожь в ногах. Невероятно быстро (почти бегом) мы вышли к дороге. Я выносливый человек, занимаюсь скандинавской ходьбой, поэтому путь выдержала. А у дороги нас уже ждали медики скорой, - говорит Галина Михайловна.

Вывели Галину Михайловну из леса около четырех утра. Самое интересное, что пенсионерка не теряла присутствия духа ни в лесу, ни после спасения. Придя домой она не легла спать, а принялась чистить грибы. Ей, несмотря на долгие блуждания, удалось сохранить полные ведерки лесных даров. В напутствие Галина Михайловна советует.

- Надо всегда брать в лес телефон. Не забывать о спичках, класть их в непромокаемый пакет. Не терять присутствия духа. Всякое может случится. 21 августа потерялся человек, до сих пор не нашли. Невероятно благодарна волонтерам поискового отряда. Ребята искали меня всю ночь, несмотря на то, что утром им всем на работу! - говорит пенсионерка.

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