В Сыктывкаре появился новый арт-объект - разукрашенные слоны

Фото экоактивистов

В Сыктывкаре появился новый арт-объект - разукрашенные всеми цветами радуги бетонные слоники. Руку к их преображению приложили экоактивисты и юные художники.

Бетонные слоны во дворе дома №128 по улице Пушкина стоят давно. Никто не знает, кто их там поставил и зачем.

- Скорее всего, их ставили, как малые архитектурные формы еще в советские времена, - рассказал «КП-Коми» один из авторов инициативы, экоактивист и педагог Владимир Гончаров.

До недавнего прошлого слоники выглядели так

В минувшую субботу экоактивисты выкосили и вычистили территорию на подступах к слонам. Местные жители подключились к творческому процессу. Например, нашли автомобилиста, чья машина мешала работам. Мужчина отогнал авто и извинился.

Творческий процесс захватил и взрослых, и детей

Экоактивисты, ребята из творческой студии «Радужка» и их мамы разукрашивали безликих слонов несколько часов. Результат превзошел все ожидания. Слоны стали настоящим произведением искусства - они буквально преобразили доселе унылое бетонное пространство. Таким образом, одним арт-объектом в столице Коми стало больше.

- Есть ещё две подобные композиции на улице Морозова. До них мы тоже доберемся, но как только позволит погода, - подытожил Владимир Гончаров.

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