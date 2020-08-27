На набережной Газовиков в Ухте появился лось на лыжах

Все, кто видит это существо, задаётся вопросом - а что не так с лосём? Фото: Александра Бадич.

Ухта радуется появлению на Набережной газовиков нового арт-объекта - это лось на лыжах. Фото с новым жителем жемчужины Севера уже разлетелись по соцсетям. И тут же вызвали кучу вопросов пользователей Интернета.

Все, кто видит это существо, задаётся вопросом - а что не так с лосём? А лыжи у него надеты задом наперёд. Почему? По замыслу автора проекта, архитектора Алексея Горяинова, это сделано намеренно. Лесной великан собрался прокатиться на лыжах, однако лось - существо несколько несообразительное, он перепутал и не заметил свою оплошность. Именно поэтому лыжи у арт-объекта смотрят в обратную сторону. Поехали!

Ещё один вопрос, волнующий интернет-пользователей: что это такое зелёное у лося-лыжника? Тут тоже оказалось всё просто. Как известно, любой лось - любитель потрапезничать. Да и думает он зачастую желудком. Поэтому архитектор решил выделить именно эту часть тела сохатого. Кстати, отсюда и соответствующий зелёный цвет, ведь лось - травоядное животное.

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