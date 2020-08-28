Найденные в СГУ фрески советского периода сохранят

Фото: Надежда БЕЛЯЕВА

25 августа специальная комиссия приняла решение сохранить фрески советского периода, обнаруженные во время текущего ремонта в корпусе СГУ имени Питирима Сорокина.

Фото: Надежда БЕЛЯЕВА

Напомним, в старом корпусе КГПИ при ремонте нашли фрески советской поры хорошего качества. Их обнаружили рабочие, которые смыли побелку перед покраской стен. По правую сторону от стелы – персонажи в костюмах семидесятых годов прошлого века.

Руководство вуза обратилось в минкульт Коми с просьбой провести экспертизу, чтобы определить художественную или историческую ценность находки.

Фото: Надежда БЕЛЯЕВА

Научный сотрудник Национальной галереи Коми Надежда Беляева рассказала, что найденная настенная роспись представляет собой безусловную ценность как пример регионального монументального искусства, сообщает «Республика».

Позже она установила, что автор панно – Юрик Руднев. Художник-оформитель, работавший в Сыктывкаре с 1974 по 1990 годы, который родился в Донецке, в 1947 году. Окончил художественно-оформительское отделение Донецкого техникума советской торговли. В 1974 приехал в Сыктывкар, работал в художественно-промышленных мастерских. Скорее всего, данная фреска - единственное сохранившаяся в городе настенная роспись, принадлежащая его кисти. Пять лет назад художник ушел из жизни.

Фото: Надежда БЕЛЯЕВА

Надежда Беляева отметила, что роспись желательно сохранить и отреставрировать, ведь наличие подобного панно делает интерьер учебного заведения уникальным. Выяснилось, что роспись сделана не на стене, а на листах ДСП. Ее решили снять и унести для реставрации.

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