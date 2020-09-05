Пострадавшая от лжебанкиров жительница Коми сопротивлялась, когда настоящие сотрудники банка пытались ее спасти

Фото: МВД по Коми.

В Сыктывкаре двум сотрудницам банка пришлось проявить не только благородство, но и мастерство переговорщиков, чтобы остановить пожилую женщину, которая настойчиво пыталась отправить крупную сумму денег мошенникам.

История такая. Пенсионерке позвонили якобы из прокуратуры. Собеседник пояснил, что сыктывкарка включена в список получателей денежной государственной выплаты, пострадавших от приобретения некачественных лекарств. Сумма - 560 тысяч рублей. Но надо заплатить за страховку. Женщина немедленно направилась в банк и перевела 28 тысяч рублей через платежную систему «Колибри».

Поняв, что жертва наживку заглотила, мошенники потребовали новую сумму – 112 тысяч рублей. Уже даже не утруждая себя объяснениями, зачем потребовались эти деньги. Но строго предупредив: оформляя перевод, ни в коем случае нельзя сообщать подробности работникам банка.

На этот раз пенсионерке потребовалась помощь менеджера. Сотрудница банка задала стандартные уточняющие вопросы. Ее насторожила неуверенность клиентки, и она пригласила руководителя филиала. Уже вдвоем они стали выяснять, кому и зачем предназначаются деньги. И тут выяснилось, что клиентка не знает, кому точно и за что она собирается их перевести. При этом пенсионерка была убеждена, что информация о компенсации достоверна.

Сотрудникам банка не сразу удалось убедить женщину обратиться в полицию и рассказать о случившемся. Но они пожалели несчастную обманутую женщину, а не своего времени. И она им все-таки поверила.

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление от 69-летней жительницы столицы Коми. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

А руководителя филиала Анастасию Иванову и менеджера Галину Василюк за активную гражданскую позицию поблагодарил грамотами и цветами начальник УМВД России по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные спасли трех человек из горящего дома в сыктывкарском микрорайоне Орбита (подробности)