Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Владимир Уйба опроверг информацию об ужесточении режима повышенной готовности в сентябре

Он призвал людей не верить слухам
Дарья ЮДИНА
КомментироватьОставить комментарий
Владимир Уйба опроверг слухи об ужесточении режима повышенной готовности

Владимир Уйба опроверг слухи об ужесточении режима повышенной готовности

Врио главы Коми Владимир Уйба в очередном видеообращении опроверг слухи о возвращении жестких антикоронавирусных ограничений в сентябре. Он призвал людей не верить слухам и доверять только официальным источникам информации.

- Ко мне обращаются жители с вопросом, правда ли то, что в середине сентября из-за новой волны коронавируса будут вновь введены жесткие ограничения? Хочу сказать, что это слухи и стоит доверять информации только из официальных источников, - сказал Владимир Уйба.

Врио главы подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Коми остается стабильной и оснований для ужесточения режима повышенной готовности нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования Коми Наталья Якимова сделала заявление по поводу дистанта в школах

Родительские чаты в соцсетях наполнены тревожными сообщениями (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2020: последние новости

Рекомендуемые