Владимир Уйба опроверг информацию об ужесточении режима повышенной готовности в сентябре

Владимир Уйба опроверг слухи об ужесточении режима повышенной готовности

Врио главы Коми Владимир Уйба в очередном видеообращении опроверг слухи о возвращении жестких антикоронавирусных ограничений в сентябре. Он призвал людей не верить слухам и доверять только официальным источникам информации.

- Ко мне обращаются жители с вопросом, правда ли то, что в середине сентября из-за новой волны коронавируса будут вновь введены жесткие ограничения? Хочу сказать, что это слухи и стоит доверять информации только из официальных источников, - сказал Владимир Уйба.

Врио главы подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Коми остается стабильной и оснований для ужесточения режима повышенной готовности нет.

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