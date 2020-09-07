Следователи начали проверку по факту вынужденной посадки самолета в Сосногорском районе

Фото из группы Информационной программы "День"

Сыктывкарский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте проводит процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолёта в Сосногорском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, что легкомоторный самолет (RA-2229G) днем 6 сентября из-за поломки приземлился на дороге в 500 м от поворота на сосногорский поселок Керки. Помощь спасателей не потребовалась. Пострадавших не было.

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Инцидент произошел из-за технической неисправности (подробности)