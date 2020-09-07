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Коронавирус в Коми 7 сентября 2020: за сутки зарегистрировали 33 новых случая заражения

Выздоровели еще 19 человек
Дарья ЮДИНА
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В Коми от коронавируса выздоровели еще 19 человек

В Коми от коронавируса выздоровели еще 19 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обновили данные о распространении COVID-19 в стране. В России выявили 5195 новых случаев заражения, в Коми 33 новых случая заражения.

Всего в республике зарегистрировано 6787 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели еще 19 человек, всего вылечились 5874человека. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что врио главы Коми Владимир Уйба опроверг слухи об ужесточении режима повышенной готовности в сентябре.

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