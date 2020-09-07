Жители поселка Зимстан, перекрывшие дорогу лесовозам, сообщают об угрозах

Фото из группы "Дорога на Зимстан" "ВКонтакте"

Жители поселка Зимстан в Усть-Куломе, которые заблокировали дорогу 20 лесовозам, сообщают об угрозах со стороны водителей.

Житель поселка Владимир Лодыгин рассказал о том, что грузовые машины постоянно портят дорогу. Даже в сухую погоду образуется колея, а в дожди до Усть-Кулома и других соседних населенных пунктов из Зимстана вообще не добраться. Люди не раз обращались к властям, прося привести дорогу в порядок. В конце концов, терпение жителей лопнуло, и они решили перекрыть путь лесовозам. В ответ они услышали угрозы: шоферы говорили о том, что «приедут 50 машин и переедут вас».

Несмотря на угрозы обстановка остается спокойной, на месте дежурит полиция. По словам Владимира Лодыгина, к ним сейчас должны приехать глава районной администрации Сергей Рубан и министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Некрасов. Требование у жителей Зимстана остается неизменным - провести реконструкцию дороги.

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