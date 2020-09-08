Сыктывкарские медики тестировали препарат, который в препарат в 5 раз снизил смертность от COVID-19

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полученный из бычьих легких отечественный препарат Сурфактант-БЛ позволил снизить смертность от COVID-19 в 3-5 раз, о чем «Известиям» рассказал разработчик препарата Олег Розенберг. Примечательно, что эффективность препарата успели оценить медики из Сыктывкара, а также из Петербурга, Москвы и Тюмени.

Препарат был получен из легких крупного рогатого скота. Сурфактант, как отмечают СМИ, — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри. Аббревиатура БЛ в названии препарата означает бычье легкое.

Препарат зарегистрировали как лекарство для восстановления больных с большим поражением легких уже более 20 лет назад. Но в качестве лекарственного препарата для ковидных пациентов его начали использовать недавно. Между тем, результат после его применения поражает: по статистике более 80% тяжелых пациентов с коронавирусом умирают, а после лечения Сурфактант-БЛ, летальный исход был зафиксирован только в 14% случаев.

Всего за время борьбы с COVID-19 Сурфактантом пролечили 120 больных. Эти данные в разговоре с «Известиями» привел разработчик препарата Олег Розенберг. В этой же статье и приводятся данные об успешном опыте применения препарата медиками из Сыктывкара, а также из Петербурга, Москвы и Тюмени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Коми 8 сентября 2020: за сутки зафиксировали 29 новых случаев заражения

Выздоровели еще 35 человек (подробности).