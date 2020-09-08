Сколько стоят бесплатные обеды для младших школьников в Коми

Новые нормы Минпросвещения РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября школьников младших классов в Коми будут обеспечивать бесплатным горячим питанием по новым нормам Минпросвещения РФ.

А они таковы: завтрак для первой смены - 58,91 рубля, обед для второй смены (уже с учетом первого блюда) - 82,47 рубля.

До этого учебного года за счет средств республиканского бюджета Республики Коми неа бесплатное питание 1-4 классов выделялось 57,70 рублей в день.

Кстати, начиная с пятого класса бесплатное питание подразумевается только для определённых категорий детей. В частности, на 39,68 рубля гарантируется питание за счёт средств регионального бюджета детям из малоимущих семей, за счёт муниципального - состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, детям граждан, погибших при исполнении воинского долга, а также детям из семей, находящихся в социально-опасном положении.

Кроме этого, муниципалитет обеспечивает двухразовое питание учащихся с ограниченными возможностями здоровья из расчета 109,08 рублей в день посещения занятий, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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