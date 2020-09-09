В Коми определили компанию, которая займется капремонтом Национальной библиотеки

Обновленная Национальная библиотека должна распахнуть двери в 2021 году

8 сентября состоялся аукцион на проведение капитального ремонта Национальной библиотеки Коми. Победителем торгов стала компания «Эльф Инжиниринг». Начальная максимальная цена контракта была более 120 млн рублей. В итоге цена упала до 114 млн рублей с лишним.

Работы предполагают капитальный ремонт знаменитого дома с колоннами, который был построен в 1958 году и сейчас является объектом культурного наследия. Проектно-сметная документация, разработанная в 2014 году и актуализированная в 2020 году, прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение.

В библиотеке заменят изношенные перегородки, двери, окна, обновят покрытие пола, выполнят отделку стен и потолков. Туалет сделают удобным для маломобильных посетителей. Также заменят систему холодного и горячего водоснабжения, обновят систему канализации и систему отопления, установят сплит-системы для кондиционирования воздуха, оборудуют охранную и тревожную сигнализации, системы экстренной связи, контроля и управления доступом, а также охранного телевидения. Рабочие отремонтируют кровлю, входную группу. Фасад оштукатурят и покрасят, восстановят утраченные архитектурные детали. Исторический облик здания при этом будет сохранен.

Кроме этого, до конца года объявят аукционы на благоустройство прилегающей территории, новое оборудование и мебель. Финансирование ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Напомним, с 1 октября 2019 года Национальная библиотека обслуживает читателей во временных помещениях (ул. Катаева, 41 и ул. Орджоникидзе, 10). Планируется, что ремонт учреждения завершится в 2021 году.

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