Сыктывкар утопает в мусоре. В мэрии объяснили, как решают проблему

Фото Алексея Степанова. В кадре - Морозова, 2

За прошедшие выходные соцсети заполонили снимки переполненных контейнеров в разных частях города. Люди сообщали о проблеме на улице Морозова, в Лесозаводе, Орбите. «Выборы прошли, мусор можно не вывозить? А за что тогда мы платим?» - писали возмущенные сыктывкарцы, которые вынуждены уже неделю «любоваться» растущими свалками прямо во дворе собственного дома. Оказалось, что мэрия в курсе проблемы.

Проблема с вывозом бытовых отходов в столице Коми возникла из-за проблем с заездом на полигон у регоператора. По информации «Ухтажилфонда», работа будет организована в две смены, чтобы вывезти мусор, который накопился в последние дни. Об этом говорится в пресс-релизе администрации столицы Коми.

– Ситуация находится на контроле мэрии столицы Коми и должна быть отрегулирована в ближайшие дни, – заверила мэр города Наталья Хозяинова.

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