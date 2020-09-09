Уже типичное в Коми ДТП: пенсионерка выпала из автобуса

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Водитель маршрутного автобуса резко стартовал от остановки, не закрыв двери. В результате наглой безответственности пострадала пожилая женщина.

И как обычно в таких случаях, несчастная даже не попросила вызвать скорую. А никому из пассажиров (про водителя даже думать нечего) не пришло это в голову. Она сама добралась до больницы. И даже там 71-летняя женщина отказалась от госпитализации, несмотря на подозрение на тяжелую травму.

А теперь сухие факты от УГИБДД по Коми. Авария произошла 8 сентября в Усть-Вымском районе в 8:35 на улице Пионерская в городе Микунь. Напротив дома №50 при начале движения водитель автобуса «ПАЗ», мужчина 1954 года рождения, не закрыл двери.

Пострадала женщина 1949 года рождения, за медицинской помощью она обратилась самостоятельно. Пассажирку не стали госпитализировать, хотя она получила ушиб бедра, возможен перелом шейки бедра.

Водитель «ПАЗ» привлекался за нарушение правил дорожного движения 12 раз, за рулем он с 1982 года.

Напомним, этот несчастный случай подпадает под Федеральный закон № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО).

Средние размеры выплат таковы:

за простой ушиб – 200 руб.;

за перелом ноги – 240 тыс. руб.;

за сотрясение мозга – 60 тыс. руб.;

за потерю беременности – 1 млн руб.

Смерть пассажира оценивается в 2 миллиона рублей (они выплачиваются родственникам погибшего).

Вот здесь вы найдете полный перечень страховых случаев по этому закону. Обратите внимание: действие закона распространяется на происшествия при входе/выходе из салона, если они произошли по вине водителя.

Информация, где застрахована ответственность перевозчика, должна висеть в каждом салоне общественного транспорта.

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