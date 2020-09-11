Реконструкция Республиканского стадиона будет идти в две смены

Фото пресс-службы главы Коми

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба провел совещание по поводу реконструкции Республиканского стадиона. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.

Реконструкция началась в декабре прошлого года, ею занимается строительная компания из Сербии. В настоящее время есть отставание от плана-графика работ. В ходе совещания Владимир Уйба, министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Некрасов и руководители подрядных организаций выработали план по ускорению работ.

- Коллеги, я не принимаю никаких отговорок. Несмотря ни на что работы должны продолжаться, — подчеркнул Владимир Уйба. – Вы не маленькие дети: когда брались за работу, понимали, в каких климатических условиях мы живём и работаем. Лето закончилось, глобального потепления не будет, ковид как был, никуда не денется. Поэтому надо принимать меры исходя из той действительности, в которой мы находимся. С момента нашей прошлой встречи вы увеличили количество работников, но этого недостаточно. Надо больше людей, чтобы до наступления холодов завершить все наружные работы.

На объекте задействовано 450 человек. Уже выполнены основные строительно-монтажные работы на полях и трибунах стадиона, завершен монтаж шести из восьми запланированных мачт освещения.

В данный момент ведутся работы по устройству холодоснабжения ледовой арены на основном и запасном полях стадиона, внутренняя отделка трибунных помещений, озеленение территории.

Для ликвидации отставания работников перевели на двухсменный режим и стали привлекать дополнительную рабочую силу из числа местных жителей.

После реконструкции Сыктывкар получит современный спортивный объект с ледовой ареной, беговыми дорожками, площадками для стритбола и воркаута, игровыми площадками, тренажерным залом и легкоатлетическим манежем. Общая вместимость трибун – более 8600 человек. Пять входов будут оборудованы металлоискателями, рентгенотелевизионной установкой, газоанализаторами паров взрывчатых веществ. На объекты будет установлено 290 камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми стартовали выборы

Избирательные участки начали свою работу (подробности)