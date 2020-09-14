Жители Коми больше всех в России платят за «коммуналку»

Среди регионов Коми - рекордсмен по оплате за коммунальные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Коми больше всех тратят на оплату «коммуналки» в России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «РИА Новостей».

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц. При этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Коми, самая низкая – в Ингушетии. Так, в нашей республике на оплату «коммуналку» уходит 13,7 процента общего бюджета (5802 рубля в месяц в среднем, в Ингушетии — 4,9 процента (2954 рубля в месяц в среднем).

Позиции регионов в рейтинге, по мнению экспертов, объясняются влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе, природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование жилищно-коммунальными услугами. В большинстве случаев влияние на те или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.

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