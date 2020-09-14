В Коми полный мужчина несколько дней не замечал перелом позвоночника из-за веса

Врачи ждут, когда сыктывкарец похудеет Фото: Артем КИЛЬКИН

Максим Мишарин из Коми несколько дней не обращал внимание на перелом позвоночника из-за лишнего веса. О мужчине снял сюжет «Mash».

Максим Мишарин из Сыктывкара вернулся домой после тяжёлого рабочего дня. Почувствовал недомогание, пропала чувствительность в ногах. Мужчина решил, что недуг пройдёт за выходные. Уже в понедельник родственникам пришлось вызывать скорую. Максима Мишарина госпитализировали, у него оказался сломан позвоночник.

Из-за лишнего веса смогли сделать только снимок, но не томографию. А без КТ и МРТ нельзя назначить лечение. Теперь Максим Мишарин должен похудеть, чтобы его смогли нормально обследовать.

Сыктывкарцу остаётся просто лежать. С момента поступления в больницу прошло 1,5 месяца. На его теле появились пролежни — облегчить страдания мог бы противопролежневый матрас. Но он стоит больше 243 тысяч рублей, а у семьи таких денег нет.

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