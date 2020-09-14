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Коронавирус в Коми 14 сентября 2020: заболели еще 53 человека

Новых летальных исходов за сутки не зафиксировали
Дарья ЮДИНА
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В Коми цифры по случаям выздоровления от коронавируса не изменились

В Коми цифры по случаям выздоровления от коронавируса не изменились

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. В России сегодня выявили еще 5509 случаев заражения COVID-19, в Коми еще 53 случая заражения. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 7114 случаев заражения.

Количество выздоровевших осталось прежним — 6094 человека. Количество летальных исходов за сутки также не увеличилось: в Коми умер 91 пациент с коронавирусом.

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