Коронавирус в Коми 14 сентября 2020: заболели еще 53 человека

В Коми цифры по случаям выздоровления от коронавируса не изменились
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сайт стопкоронавирус.рф обновил данные. В России сегодня выявили еще 5509 случаев заражения COVID-19, в Коми еще 53 случая заражения. Всего с начала пандемии в республике лабораторно подтвердили 7114 случаев заражения.
Количество выздоровевших осталось прежним — 6094 человека. Количество летальных исходов за сутки также не увеличилось: в Коми умер 91 пациент с коронавирусом.
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