Ольга Епифанова может стать сенатором от Коми

Ольга Епифанова. Источник: http://www.olgaepifanova.ru/

Скорее всего, сенатором от Коми станет Ольга Епифанова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Источники издания во фракциях «Справедливой России» и КПРФ подтвердили переход в Совфед вице-спикера Госдумы от СР Ольги Епифановой.

Напомним, что её на пост сенатора предложил Владимир Уйба. В списке победителя выборов главы Коми, представленном Избирательной комиссии региона, также были депутат Государственного совета Коми, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Сергей Усачев и министр национальной политики Коми Галина Габушева.

Ранее сенатор от Коми Валерий Марков заявил, что покидает Совет Федерации. Срок его полномочий истекает в сентябре.

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