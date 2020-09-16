В Сосногорске появилась информация о мужчине в наручниках, найденном возле дома

Информация о теле мужчины в наручниках пока не подтвердилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сети появилась информация о найденном в Сосногорске теле мужчины в наручниках. Об этом пишет портал «PROГород Ухта».

Накануне, 15 сентября, в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Сосногорске обнаружили тело мужчины. Произошло это, по словам автора, в 6-м микрорайоне.

Он отметил, что на руках погибшего находились наручники, а сам мужчина был избит. Однако спустя некоторое время пост был удален. Также, согласно неподтвержденной информации, мужчина до самой трагедии вел себя агрессивно и, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения.

Получить официальное подтверждение и выяснить подробности пока не удалось.

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