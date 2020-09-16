В Сосногорске умер мужчина в наручниках

В Сосногорске начали проверку после смерти мужчины в наручниках

В Сосногорске частично подтвердилась информация о смерти мужчины в наручниках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

10 сентября во дворе дома по улице 6-й микрорайон в Сосногорске скончался местный 32-летний житель. По предварительным данным судебно-медицинского исследования причина смерти – «внезапная сердечная смерть на фоне алкогольного опьянения».

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Коми проводят процессуальная проверка.

В ходе проверки получены данные о том, что перед смертью мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Будучи в неадекватном состоянии, он угрожал женщине и разбил в подъезде почтовые ящики. Был вызван отряд полиции. Так как дебошир сопротивлялся, полицейские надели на него наручники.

В какой-то момент мужчине стало плохо. Правоохранители вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики попытались реанимировать мужчину, но безуспешно: они констатировали смерть.

В рамках доследственной проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать установленным фактам объективную правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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