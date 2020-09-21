С 21 сентября в аптеках Коми появится лекарство против COVID-19

Кстати, препарат показан и при заболевании гриппом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От коронавируса разрешили лечиться на дому двумя российскими лекарствами. Министр здравоохранения Михаил Мурашко не раз говорил, что тяжелые осложнения у больных коронавирусной инфекцией возникают из-за задержки с началом лечения. Теперь препараты можно приобрести в аптеке и лечиться дома.

Это следует из официального сообщения Минздрава. По словам представителей ведомства, внесены соответствующие изменения «в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с международным непатентованным наименованием «фавипиравир».

Всего в России на сегодня зарегистрированы три лекарственных препарата на основе действующего вещества фавипиравир:

- «Авифавир», производитель «ХимРар» с финансовым участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),

- «Коронавир», производитель «Р-Фарм»,

- «Арепливир», производитель «Промомед».

Все три компании изначально зарегистрировали свои разработки по ускоренной схеме. Официально это называется «по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». По факту это означает, что есть лишь ограниченный объем клинических данных по применению препарата. При этом исследования и наблюдения за пациентами продолжались, и на сегодня Минздрав счел возможным разрешить использование лекарств амбулаторно, на дому.

Уже с 21 сентября в российские аптечные организации начнет поступать препарат для амбулаторного лечения коронавируса «Арепливир».

По словам генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева, одна упаковка препарата в рознице будет стоить от 12 320 рублей – это рекомендованная розничная цена. Отпускается по рецепту.

В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг – это на курс лечения, общая продолжительность которого составляет 10 дней. Препарат рекомендуется начинать применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией. Кстати, он показан и при заболевании гриппом. Судя по инструкции к препарату, он противопоказан людям моложе 18 лет. Есть и другие ограничения.

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