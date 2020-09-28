«К нам едет Ночлежка!» В Сыктывкаре выступят с лекцией представители крупнейшей благотворительной организации, которая 30 лет помогает бездомным

Волонтеры с нетерпением ждут встречи с опытными добровольцами, которые уже 30 лет помогают бездомным Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В Сыктывкар едут представители крупнейшей российской благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка». Волонтеры будут обмениваться опытом с добровольцами проекта «Сытый гражданин», которые сейчас занимаются созданием первого в республике центра реабилитации для бездомных людей.

Координатор проекта «Сытый гражданин» Илья Костин рассказал «КП», что это по-настоящему важное событие в жизни волонтеров столицы Коми. Масштаб «Ночлежки» - это 30 лет работы и тысячи спасенных людей.

- «Ночлежка» - это первая организация в России, которая помогла увидеть в бездомном прежде всего человека, который оказался на улице не по своей прихоти, а потому что выхода больше нет. Трагедия каждого - это тысячи деталей, которые привели к такому исходу, - рассказал Илья.

Представители «Ночлежки» приедут в Сыктывкар 14 октября. 15 октября в стенах городской мэрии (Бабушкина, 22) они дадут лекцию о проблеме бездомности: тема встречи будет названа позже, как и время мероприятия.

Сыктывкарские волонтеры, которые помогают бездомным, ждут встречи с трепетом. Багаж знаний, который накопила «Ночлежка» за 30 лет работы, им сейчас как нельзя кстати. Добровольцы активно работают над открытием первого в республике центра реабилитации для бездомных, который пока не имеет аналогов в Коми. Люди будут там жить, получать психологическую, юридическую помощь, а другими словами - путевку в социализированную жизнь. Как отмечает Илья Костин, запуск проекта в двух отремонтированных зданиях на улице Морозова намечен на февраль следующего года. Заниматься этими проектами будет новая общественная организация «Дома жить».

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