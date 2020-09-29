В Воркуте снова ковидный бум: резко выросло количество пациентов с коронавирусом

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Воркута была по-настоящему горячей точкой на карте борьбы с коронавирусом в Коми в мае - тогда больницы были переполнены и медики работали на износ. Со временем ситуация стабилизировалась. Статистика последних дней, которой с «КП-Коми» делится администрация заполярного города, зримо свидетельствует о росте количества заболевших.

Скачок роста количества произошел 23 сентября, когда было выявлено 27 пациентов. Затем ситуация стабилизировалась: 24 сентября - 4 пациента, 25 сентября - 10 пациентов, 26 сентября - 9 пациентов, 27 сентября - 3 пациента, 28 сентября - 4 пациента. Но 29 сентября в Воркутинской инфекционной больнице зарегистрировали сразу 63 пациента с COVID-19.

Отметим также, что по ситуации на 29 сентября в Воркуте от коронавируса скончались 17 человек. В целом же по Коми болезнь уже унесла жизни 112 человек.

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