"У него остались две дочки": в Коми полицейский погиб, спасая детишек от неадекватного отца

Погибшему старшему сержанту полиции было всего 28 лет, он отпраздновал день рождение чуть больше месяца назад. Александр Пальшин был женат, воспитывал двух дочек - шести и пяти лет. Фото: личный архив.

Сегодня ночью в Сыктывкаре произошла трагедия: неадекватный мужчина зарезал полицейского, а затем покончил с собой. В пресс-службе МВД по Коми поделились подробностями страшного происшествия.

2 октября около трех часов ночи сыктывкарка позвонила в дежурную часть, она рассказала о конфликте с мужем и угрозе безопасности для детей. Инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место, вывели из квартиры малышей 2014 и 2017 годов рождения, их мать и бабушку (инспектор сопроводила их к родственникам). Полицейские же остались в квартире, чтобы выяснить причины инцидента.

- В процессе беседы мужчина внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских. В результате старший сержант полиции Александр Пальшин скончался на месте. Лейтенант полиции Олег Высочанский получил тяжелые ранения. После этого правонарушитель совершил суицид. В настоящее время Олег Высочанский госпитализирован, врачи борются за его жизнь, - сообщает источник.

Погибшему старшему сержанту полиции было всего 28 лет, он отпраздновал день рождение чуть больше месяца назад. Александр Пальшин был женат, воспитывал двух дочек - шести и пяти лет. Службу в органах внутренних дел начал в 2013 году.

- Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Пальшина, погибшего при выполнении служебного долга. Его семье будет оказана вся необходимая помощь, - подытожили в ведомстве.

Известно также, что руководитель следкома Коми Андрей Исаев взял на контроль дело о нападении на полицейских в Сыктывкаре. Следственными органами СУ СКР по Коми уже возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования родным и близким полицейского!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарец зарезал полицейского и покончил с собой

Еще одного правоохранителя злоумышленник тяжело ранил (подробности).