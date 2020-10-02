Телеканал ТНТ выпустит сериал «Перевал Дятлова» о трагедии, которая произошла на границе Коми и Свердловской области

Часть сериала снята в черно-белом стиле. Фото телеканала ТНТ

Про гибель студентов в далеком 1959 году на перевале Дятлова, который находится на границе Коми и Свердловской области, сняли сериал. По словам авторов проекта, история прольет свет на главную мистическую тайну СССР. Кстати, сериал покажут на популярном канале ТНТ.

— В сериале две равноценные сюжетные линии. Первая — о восхождении группы Дятлова на Отортен — станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. Вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела. Каждой сюжетной линии, которые подведут зрителей к разгадке тайны, отведено по четыре серии. Они будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась полная картина истории, - говорит продюсер сериала Евгений Никишов.

Фото: телеканал ТНТ

Главную роль в драматическом триллере сыграл Петр Федоров, снимавшийся в «Саранче», «Елках», «А зори здесь тихие...» и других фильмах. Авторы сериала говорят, что им удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

Отметим также, что 2019 году прокуратура начала расследование гибели туристов спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. В июле 2020 года было сообщено, что официальной причиной смерти туристов, по итогам проверки прокуратуры, был сход лавины — из-за снега и плохой видимости они не смогли найти палатку.

Главную роль в сериале сыграл Петр Федоров Фото: телеканал ТНТ

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