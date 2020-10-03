Глава Усинска рекомендует предприятиям перевести сотрудников на удаленку

Работать по домам будет безопаснее, считает глава Усинска. Фото: Олег ЗОЛОТО

В администрации Усинска было решено рекомендовать предприятиям города отправлять своих работников на удаленную работу. Такое решение глава уже принял и по отношению к своим сотрудникам, об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его мнению, именно эта мера позволит сберечь их здоровье и не допустить массовых вспышек в офисах предприятий.

Николай Такаев: «Вот уже несколько месяцев мы живем в условиях пандемии. И многие из нас к этому привыкли. Лето, отпускной период и отмена ряда ограничений нас, мягко говоря, расслабили. Люди перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию в магазинах и думают, что все закончилось. К сожалению, нет! Вы видите, что последние дни в нашем городе, как и во всей республике, идет сильный прирост числа заболевших коронавирусом. И это не только вахтовые работники, многие из них – жители города».

Школы и детские сады в Усинске пока продолжают свою работу в штатном режиме. В образовательных организациях строго соблюдаются меры безопасности, потоки детей не пересекаются, это даёт свои результаты, пояснил свое решение Такаев.

«В целом сейчас речь не идет о возвращении к прежнему режиму строгих ограничений, но все зависит от нас с вами. Очень прошу вас надевать маски и пользоваться антисептиками, когда заходите в магазины, аптеки и бываете в местах скопления людей. Руководителей предприятий прошу строго соблюдать утренний фильтр, проводить термометрию и не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ», - написал руководитель администрации Усинска.

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