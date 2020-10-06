Контрольно-счетную палату Коми может возглавить экс-мэр Воркуты

Фото с личной страницы Игоря Гурьева в ВК

В списке материалов предстоящего заседания на сайте Госсовета Коми, которое назначено на 20 октября, появился проект постановления: «О кандидатуре Гурьева Игоря Валерьевича на должность председателя Контрольно-счетной палаты Республики Коми». Этот вопрос рассмотрят на сессии Госсовета Коми через полторы недели.

Пока Игорь Гурьев не дал официального комментария о возможном назначении. Напомним, что 22 сентября он покинул пост руководителя администрации Воркуты. Однако писал, что готов в ближайшее время снова занять пост мэра заполярного города. На своей страничке «ВКонтакте» уже экс-градоначальник признался, что собирается немного отдохнуть, а потом снова приступить к работе в интересах Воркуты и жителей города. «Готовлю документы на конкурс Главы города - руководителя администрации, который состоится 17 декабря 2020 года», - поделился бывший мэр с подписчиками.

Отметим также, что председателем КСП сейчас является Лариса Братцевская, которая сменила на этом посту Елену Филимонову (ее в октябре 2019 года повысили, она перешла работать в полпредство президента на Северо-Западе).

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