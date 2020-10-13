«Ради детей нельзя сдаваться»: благодаря «Комсомолке» и спортсмену из Коми крымские девочки-инвалиды пройдут реабилитацию в санатории бесплатно

Экспедиция под названием «Благотворительный маршрут» стартовала в Симферополе 7 октября. Фото Екатерины Калашник.

Эта история о том, как в одном месте в одно время правильные мысли сошлись в волшебную идею: девочки из Феодосии, оставшиеся после аварии инвалидами и без родителей, станут участниками чудесной истории. Ради них в Крыму продолжается экспедиция спортсмена из Коми Алексея Михайлусова «Благотворительный маршрут», про них рассказывает «КП-Коми» и именно они в скором времени станут главными гостями республиканского санатория «Северное сияние».

Нужна помощь

Страшная авария произошла в 2016 году. Фериде и Эмине, а девочкам тогда было всего лишь три и восемь лет, остались инвалидами и потеряли маму и папу. Бабушка Асие взяла опеку и, сжав всю волю в кулак, пытается поставить девочек на ноги. Красавицы подросли, за спиной у Фериде и Эмине множество реабилитаций.

— У нас каждую неделю приёмы у врачей: стоматолог, ортопед, хирург, — рассказала «КП-Коми» бабушка Асие. — За последнее время старшенькой Эмине мы ножки по кусочкам собрали, пока прихрамывает, младшей Фериде нужна специализированная коляска.

В этом году из-за коронавирусных ограничений поехать на реабилитацию у семьи и вовсе не получилось, санатории и специальные клиники были закрыты, опять же девочки — обе школьницы, поэтому уроки, хоть дистанционные, хоть в школе, пропускать нежелательно.

Ночевать под звёздным небом Крыма тепло даже в октябре, благо, с погодой в этом году повезло. Фото Екатерины Калашник.

Пешком по Крыму

О трагедии семьи узнал известный спортсмен из Коми Алексей Михайлусов. Этот парень не в первый раз как Кларк Кент или Тони Старк бросает всё и спешит на помощь (В прошлом году Алексей проплыл по Вычегде 59 километров, чтобы привлечь внимание и собрать денег для лечения двойняшек, страдающих из-за ДЦП. — Прим. авт.). Так получилось и сейчас. Узнав о том, что нуждаются дети, Алексей, не задумываясь, свой отпуск решил провести с пользой. А именно — пойти по побережью Крыма против часовой стрелки и обойти весь полуостров для привлечения внимания к пострадавшим детям.

А вот люди по дороге встречаются разные: кто-то от души накормит, выслушает, восхитится, а потом раз — счёт выставит. Фото Екатерины Калашник.

Экспедиция под названием «Благотворительный маршрут» стартовала в Симферополе 7 октября. 12 октября спортсмен был уже в Судаке, позади Ялта и Гора-Медведь Аю-Даг, сегодня — Феодосия. 1254,5 километров по Крыму, чтобы помочь! Мало кто отважится на такой суровый и мощный марш-бросок. Идёт Алексей по побережью и трассе вдоль него 60-70 км в день: то вверх, то вниз. По пути часто встречаются препятствия: будь то высохший водоём, будь то частный сектор, где нет магазинов.

— Иногда очень тяжело, ноги намозолены, говоришь себе: да брось ты всё, поселись в отеле и наслаждайся отпуском, — делится пережитым Алексей. — Но я понимаю, что любая цель, когда достигнута, приносит в разы больше удовлетворения. Нельзя сдаваться!

За спиной у парня 10-килограммовый рюкзак: палатка, спальник, немного одежды. На ногах — спортивные ботинки. Ночевать под звёздным небом Крыма тепло даже в октябре, благо, с погодой в этом году повезло. Да и населённых пунктов по пути встречается немало: воду и еду всегда можно купить.

Идёт Алексей по побережью и трассе вдоль него 60-70 км в день: то вверх, то вниз. Фото Екатерины Калашник.

А вот люди по дороге встречаются разные: кто-то от души накормит, выслушает, восхитится, а потом раз — счёт выставит, а один мужчина, узнав из СМИ от марафоне, догнал Алексея на машине, сердечно приветствовал и напутствовал, а потом остановился и передал для девчонок денежку — на шоколадки.

Кстати, о чудесах

Об этой истории от «Комсомолки» узнали в республиканском санатории «Северное сияние», который расположен в Крыму. Решение было принято молниеносно. Через неделю Фериде и Эмине вместе с бабушкой Асие ждут на сакском курорте на реабилитацию совершенно бесплатно. Скоро «КП-Коми» расскажет, как прошла долгожданная встреча спортсмена из Коми с маленькими принцессами из Крыма.

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