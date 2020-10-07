В сыктывкарском парке "Строитель" украли 12 кустарников

Пропажа 12 кустарников, высаженных накануне на этапе озеленения парка, была обнаружена подрядчиком в начале этой недели. Фото: сыктывкарская мэрия.
В Сыктывкаре по факту кражи новых кустарников в парке «Строитель» подано заявление в полицию, сообщает сыктывкарская мэрия.
Пропажа 12 кустарников, высаженных накануне на этапе озеленения парка, была обнаружена подрядчиком в начале этой недели. Общая сумма нанесенного ущерба составила 19 300 рублей.
Новые кусты будут высажены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Сам подрядчик подал заявление в полицию. По факту хищения может быть заведено уголовное дело. Кроме того, похитителю грозит восполнение ущерба и административная ответственность.
Как пояснили в городском управлении ЖКХ, городская администрация обратится в адрес полиции с просьбой усилить патрулирование парка «Строитель».
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