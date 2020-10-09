Сыктывкарской епархии четверть века: 7 интересных фактов

Фото из архива Комсомольской правды в Коми Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сыктывкарская епархия в эти дни отмечает свое 25-летие. В честь этой даты портал «КП-Коми» узнал у архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, что удалось сделать за четверть века. Для удобства восприятия мы выделили цифры.

5 — число посещений епархии значительными духовными лицами. Так, с первосвятительскими визитами в Коми побывал патриарх Алексий II ( в 1996 году и 1999 году). Вновь избранный патриарх Московский и всея Руси Кирилл был в республике три раза — в 1999 году, 2005 году – на празднование 10-летия образования Сыктывкарской и Воркутинской епархии и виюне 2016 года.

250 — число священнослужителей, которые были рукоположены в сан в эти годы.

185 — число храмов, построенных и восстановленных в Коми.

6 — число монастырей, которые открыты и успешно действуют.

19,5 тысяч человек — аудитория архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского в соцсетях. «Это позволяет церкви шире использовать для миссионерской деятельности в обществе новые коммуникационные возможности», - сообщает епархия.

1994 — год, когда началось восстановление Свято-Ульяновского монастыря. Именно с этим событием архиепископ связывает возрождение епархии в Коми крае.

2001 — год, когда завершилась строительство Свято-Стефановского собора, который является главным храмом республики. Кстати, внутри собора часто происходят чудесные явления. Например, обычно летом мироточит икона целителя Пантелеймона - покровителя всех болящих, исцеляющего людские недуги.

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«Спешите в церковь, фотографируйте, подавайте на экспертизу», - сообщает архиепископ Питирим (подробности).