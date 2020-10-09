Как в Коми избавиться от давки в автобусах на время пандемии

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Главам регионов со сложной эпидемиологической обстановкой следует скорректировать графики работы предприятий и организаций, заявил 8 октября главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Я бы рекомендовал руководителям регионов со сложной эпидемиологической обстановкой скорректировать графики работы части предприятий и организаций, изменив время начала и окончания рабочего дня. Таким образом удастся разгрузить общественный транспорт в часы пик и снизить скорость распространения коронавируса и других респираторных инфекций", — сказал Брико журналистам.

По его словам, часть организаций может начинать работать не в девять, а в восемь-одиннадцать часов утра, соответственно сместив и время окончания работы.

Жалобы в соцсетях от жителей Коми на давку в автобусах в часы пик звучат постоянно. Особенно в Сыктывкаре. Каждый раз, когда «КП-Коми» публикует материал о проверках общественного транспорта – будь то профилактика ковида или графика работы – нас засыпают гневными комментариями. Понятно, что они откосятся не к «Комсомолке», а к организации работы общественного транспорта.

Вот один из последних примеров, как в соцсетях реагируют на ситуацию с общественным транспортом.

Поэтому предложение Минздрава РФ звучит более чем актуально. А адресовано оно не руководителям предприятий, а главам регионов, потому что именно они могут принимать принципиальные решения, которые будут обязательны для всех. Как это сделал Собянин в Москве, введя нормативы для предприятий по обязательной удаленной работе сотрудников.

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