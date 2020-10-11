Штрафы за нарушение масочного режима в Коми: законно или нет?

В Коми с каждым днем все более строго звучит со всех сторон: карать за нарушение масочного режима будут жестко. Фото: Михаил ПАТЛИС

«На каком основании нам грозят штрафами за отсутствие масок?», - часто спрашивают в комментариях читатели «КП-Коми». «Комсмолка» решила найти ответ. Тем более, что с каждым днем все более строго звучит со всех сторон: карать за нарушение масочного режима будут жестко.

Помните, несколько месяцев назад были чуть не ежедневные сводки о количестве нарушителей самоизоляции? Главным образом в Сыктывкаре. Причем в некоторых фигурировали до сотни человек за день.

Судебные прецеденты с «масочниками» пока единичны.

Первый известный в Коми случай из разряда, что называется, сам нарвался. 2 июля сыктывкарца без маски отказались обслужить в торговом центре. Тогда он пожаловался в правоохранительные органы на ущемленные права потребителя. А представители этих самых органов разглядели «признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ». Составили протокол, и Сыктывкарский городской суд признал господина виновным. Отделался он предупреждением.

Без маски - нарушение

А теперь разберемся, что же это за статья такая. На юридическом языке разъяснение от МВД Коми вы можете изучить здесь.

При введении режима повышенной готовности нужно соблюдать определенные правила. Эти правила на каждой территории транслируются чрез указы глав регионов. Которые, как вы заметили, регулярно корректируются.

Причем наказание за нарушение масочного режима самые мягкие – предупреждение или административный штраф:

- для граждан – от 1 до 30 тысяч рублей,

- на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей,

- на ИП – от 30 до 50 тысяч,

- на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Потому что эта часть касается тех, кто не инфицирован и не находится под подозрением, то есть здоровых граждан. Речь идет о нарушении правил поведения именно при введении режима повышенной готовности, не санитарных норм, и это является правонарушением против общественного порядка и общественной безопасности.

Для сравнения, в ст.236 УК РФ предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае, если оно повлекло по неосторожности массовое заболевание людей или даже просто создало угрозу. По ней максимальный срок наказания - лишение свободы до двух лет.