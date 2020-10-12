Под Сыктывкаром неизвестные хладнокровно изрубили лебедя на кусочки

Фото Оксаны Бенгерт

Жительница Трехозерки Оксана Бенгерт 11 октября обнаружила страшную находку недалеко от поселка - в пожухлой траве лежали разорванные в клочья останки прекрасного лебедя. Пока не ясно, кто погубил грациозную птицу — люди или дикие животные. Но местные все же склоняются к первому варианту.

- Вышли на прогулку со своими четвероногими друзьями, в районе пятого моста в лесу собаки обнаружили страшную находку. Подойдя поближе, мы ужаснулись! Перед нами лежали останки самой красивейшей и благороднейшей птицы - белого лебедя! Показалось, что разделали птицу совсем недавно — кровь еще не успела засохнуть, - пишет Оксана Бенгерт.

Фото Оксаны Бенгерт

Местная жительница в недоумении — неужели мало на озерах уток и другой боровой дичи? Зачем убивать прекрасную птицу?

- Настоящий охотник никогда бы не пошел на убийство лебедя! Но бумеранг еще никто не отменял! Помни об этом и жди, недочеловек, - сообшает Оксана.

В местной группе в социальных сетях вспомнили народную примету: кто убьет лебедя, тот обречен доживать свой век в нищете. «Самое популярное толкование приметы обещает скорую и неминуемую гибель убийце птицы или кому-то из его близких ещё до окончания года», - гласит народная примета.

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