«Погребенная заживо» немецкая овчарка нашла временный дом

Кирюша - добрая собака с грустными глазами. Фото - vk.com

Пес Кирюша, который после неудачного усыпления «воскрес», вылез из могилы и пошел искать хозяев, сейчас на передержке в частном доме. В благотворительном фонде «Добрый город» «КП-Коми» рассказали, что судьбой собаки активно интересуются, есть несколько потенциальных хозяев. С каждым из них пройдет собеседование, чтобы на 100% оградить Кирюшу от боли и лишений.

- Сейчас Кирюша живет в частном доме в домашних условиях на временной передержке. Желающие стать его хозяевами есть. Так как собака возрастная ( овчарке по подсчетам волонтеров около семи лет — ред.) с определенными проблемами со здоровьем, то мы ищем человека, который сможет обеспечить и лечение, и достойную старость. Конечно, у всех интересующихся подробно узнаем, есть ли у них условия для ухода, есть ли опыт содержания этой породы. Верим, что хозяин найдется, уже есть несколько потенциальных кандидатов. Буквально в субботу из Сыктывкара хотел приехать мужчина, но перестал выходить на связь, день его подождем. Но у нас есть еще люди, которых мы можем рассмотреть как кандидатов в хозяева Кирюше , - рассказали «КП-Коми» в «Добром городе».

Напомним, что в конце сентября на трассе по пути в Ухту автоледи Ольга обнаружила одинокую собаку. Сердце девушки не выдержало, она подобрала овчарку и передала его волонтерам фонда «Добрый город». По подсчетам волонтеров, Кирюша скитался в лесах примерно неделю, он был вконец истощен и обессилен. Спустя время вскрылись шокирующие подробности: Кирюшу усыпил ветеринар в Емве, якобы собака долго болела. Овчарку увезли в лес неподалеку и предали земле. Судя по всему, усыпление не подействовало — собака вылезла из могилы и побрела искать хозяев. Это стало известно со слов бывших хозяев пса, которые однако спустя время открестились от своих слов. По мнению зоозащитников, это не важно, главное сейчас найти Кирюше добрых хозяев.

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Сейчас с Кирюшей все хорошо, ему ищут новый дом. Рассказ, который заставит дрогнуть сердечко, по ссылке (подробности).