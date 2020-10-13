«Люди температурят, но всё равно работают»: откровения вахтовика из эпицентра заражения в Коми

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вахтовики — в зоне риска заражения коронавирусом, отчасти в этом виноваты «передовые технологии» защиты от вируса, а вернее - их отсутствие. Рабочий одного из промыслов Коми Семен Иванов считает, что массового заражения можно было бы избежать, если бы не халатность контролирующих органов и руководителей учреждения, где он работает. Своей историей мужчина поделился с «АИФ-Коми».

- Приехал на вахту в конце августа. За три дня до заезда все работники сдали тесты на ковид. Результаты анализов еще не были готовы, но заезд на вахтовку все равно состоялся. Работали около месяца, все было хорошо. На промысле кроме работников добывающей отрасли, также трудятся люди из подрядных организаций. Они живут в поселке Кожва в общежитии, куда каждый вечер возвращаются ночевать. Как говорили водители, в общежитии проходной двор, там постоянно гостят жители поселка. В итоге один из работников подрядной организации заболел. Меня тоже госпитализировали. Сделали компьютерную томографию, оказалось, у меня двустороння пневмония. У всех контактных из общежития взяли мазки на коронавирусную инфекцию. Пока ждали результатов (а их готовили несколько дней), мы продолжали работать со всеми вместе. Когда пришли результаты, выяснилось, что у восьми человек положительный диагноз COVID-19.

Больных сразу отстранили от работы и увезли в больницу. Руководство сделало вахтовикам новые тесты. Однако у горничных, работающих в другой подрядной организации, такие анализы не взяли, потому что их работодатель не захотел оплачивать тесты. В итоге 28 сентября пришли результаты на коронавирус: в них было 12 положительных тестов. Все время, пока готовились анализы, мы жили вместе. У моего соседа по комнате пришел положительный ответ, а у меня отрицательный. Инфицированных увезли в обсерватор в Кожву. Оставшиеся продолжили работу. Сначала нас, контактных, хотели отстранить от работы. Но потом руководители передумали это делать, так как в противном случае производство встанет.

Шли дни. Люди все больше и больше болели. Многие из заболевших, сознательно не обращались к медику, потому что не хотели сидеть на больничном. 1 октября меня, как контактного, отстранили от работы и переселили в другую комнату (для нас сделали отдельные блоки, чтобы зараза не распространялась). Два дня к нам приходил медик. Мы все чувствовали себя хорошо. Через пару дней в наш блок заселяют двух человек с температурой. Как объяснили, отдельных мест для них не было. Пришедшие тесты показали, что у этих соседей коронавирус. Новое исследование выявило еще 23 носителей COVID-19. Заболевших увезли в Кожву. У многих было воспаление легких в разной стадии. Смотреть на некоторых больных было страшно! После отъезда больных ребят в их блоке, а тем более в местах общего пользования — душе, туалете, никто не убирался.

Еду для нас оставляют на тумбочках в общем коридоре. Но на днях сюда приезжали сотрудники Роспотребнадзора из Печоры. Перед их визитом половину коридорных тумбочек убрали, чтобы у проверяющих не возникало лишних вопросов. Дело в том, что не все люди, которые были отстранены, работают здесь официально. А после того, как заболели 23 человека, никого от работы не отстраняли. Продолжают работать даже те, кто жил в одной комнате с ковидными. Люди температурят, но работают.

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