Осужденный за смерть мужчины и малыша в страшном ДТП обжаловал приговор

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Осужденный за смерть мужчина и его четырехлетнего сына мужчина подал апелляцию на приговор, о чем пишет объединенная пресс-служба судов Республики Коми. Напомним, что Максима Тутринова осудили на 11 лет колонии строгого режима.

- Приговор Сыктывкарского суда обжалован защитником, осужденным и представителем потерпевших. Максим Тутринов и его адвокат просят приговор от 5 августа отменить, направить уголовное дело на новое рассмотрение иным составом суда, так как, по их мнению, приговор основан на недопустимых доказательствах, - сообщает источник.

Между тем, представитель потерпевших тоже просит приговор изменить: исключить ссылки на наличие смягчающих наказание обстоятельств, усилить назначенное Тутринову наказание. Рассмотрение дела назначено на 27 октября.

Напомним, что больше года назад Максим Тутринов за рулем «Лексуса» выехал на полосу встречного движения и протаранил «Ауди» - погибли 32-летний мужчина и его четырехлетний сын. Следствие установило, что водитель топовой иномарки находился в состоянии опьянения. В августе суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, которая повлекла смерть, его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

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