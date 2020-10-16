Первое снежное утро: смотрим, как за ночь засыпало Сыктывкар

Город всего за ночь преобразился.
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
В Сыктывкаре выпал первый снег, который не тает после соприкосновения с землей. Смотря на пятисантиметровый снежный слой, можно предположить, что белый покров в столице Коми задержится на пару дней. А может и нет, говорят синоптики. Пока же уставшие от серого октябрьского фона горожане любуются нарядными улицами и фотографируют пушистое великолепие. Мы не стали исключением — сделали пару снежных кадров по пути на работу.
Кстати, городская мэрия поспешила сообщить, что готова к уборке снега. «Усилия МКП «Дорожное хозяйство» будут сконцентрированы на обработке дорог песко-соляной смесью для предотвращения образования снежного наката», - отмечают в администрации. В ночную смену работали семь ранее протестированных пескоразбрасывателей, которые будут усиленно работать, чтобы предотвратить день жестянщика в столице Коми. Между тем, администрация настоятельно рекомендует всем автолюбителям задуматься о замене летней резины на зимнюю.
Всех, кто выходил сегодня из дома, ждала примерно такая картина
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Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Снег вмиг сделал Сыктывкар уютным
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Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Людям приходилось перешагивать снежные валуны
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Предполагаем, что эти кучки первого снега вывезут, чтобы они не мозолили глаза.
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Синоптики обещают сегодня не просто снег, а ливневый снег, поэтому зонтик - это не лишнее
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Техника, как и обещала мэрия, усиленно работает.
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
А лужи никуда и не делись.
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Голуби греются.
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Напоминание о лете.
Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
А вы как думаете: скорее бы уже все замерзло и зима или пусть осень еще немного задержится?
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