«Воркутинского Ефремова», который пьяным сбил подростка, оставили на свободе

Фото газеты «Моя Воркута»

В конце сентября в Воркуте задержали экс-прокурора Алексея Абрамова, который пьяным сбил подростка. Местные жители прозвали его «воркутинским Ефремовым». Прокурор Воркуты требовал арестовать мужчину, пишет Комиинформ, но тщетно.

Абрамову была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 27 ноября. Прокуратура Воркуты не согласилась с решением Воркутинского суда и обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Но Верховный суд Коми оставил решение в силе.

Напомним, что Алексей Абрамов раньше трудился в Воркуте транспортным прокурором. 19 сентября на переходе сбил парня. Пострадавший в больнице в крайне тяжелом состоянии. Во время ДТП Абрамов был пьян, сообщает ГИБДД по Коми. Глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что направит запросы в Генпрокуратуру и СК: «Если за рулем действительно был прокурор, от возмездия ему не уйти».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осужденный за смерть мужчины и малыша в страшном ДТП обжаловал приговор

В августе Максима Тутринова приговорили к 11 годам колонии строгого режима, но он с приговором не согласен (подробности).