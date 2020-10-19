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Владимир Уйба предложил кандидатуры на должности первого вице-премьера и председателя правительства Коми

В сопроводительных документах, которые поступили в законодательный орган региона, приводится биографии кандидатов на высокие должности
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Предложенные кандидатуры рассмотрят уже 20 октября

Предложенные кандидатуры рассмотрят уже 20 октября

Глава Коми Владимир Уйба предложил назначить председателем правительства республики Игоря Булатова, а первым вице-премьером Коми рекомендовал сделать вице-президента «Юнилевер Русь» Ирину Бахтину. 19 октября он внес на рассмотрение Госсовета Коми эти кандидатуры. На заседании 20 октября народные избранники выразят мнение на предложение первого лица региона. В сопроводительных документах, которые поступили в законодательный орган региона, приводится биографии кандидатов на высокие должности.

Ирина Бахтина родилась 5 декабря 1975 года в селе Малиново Дальнереченского района Приморского края. В 1997 году закончила Дальневосточный госуниверситет по специальности «Журналистика». В 1993-1996 годы работала в региональных СМИ корреспондентом и ведущей программы. Затем работала специалистом в администрации Приморского края, менеджером в Приморском краевом фонде поддержки малого предпринимательства, помощником директора по связям со СМИ и рекламе в банковских организациях. С 2000 по 2008 годы работала в ООО «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг» — сначала специалистом, потом — начальником по внешним и корпоративным связям, затем — начальником по связям со СМИ, управляющим по связям со СМИ и внутрикорпоративным коммуникациям, управляющим по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям. С 2008 года — директор по корпоративным отношениям, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям в ООО «Юнилевер Русь».

Игорь Булатов родился 4 апреля 1983 года в Москве. В 2005 году закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «Финансы и кредит». С 2002 по 2006 год работал экономистом, старшим экономистом и ведущим экономистом в банке «Аскания Траст». С 2006 года по настоящее время работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в сферах страхования, управления имуществом и услуг, инвестиций, промышленного строительства и энергетики. Отметим также, что Игорь Булатов стал известен в России благодаря новостям светской хроники. Известно, что он был женат на Татевик Карапетян - дочери строительного магната, основателя группы компаний «Ташир», занимал в этой фирме должность вице-президента. Однако внезапно открывшиеся отношения бизнесмена с экс-мисс России Викторией Лопыревой поставили под угрозу его карьеру - в 2019 году Булатов лишился высокой должности.

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