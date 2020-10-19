Похороны в Мыелдино могли стать очагом распространения коронавируса

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В селе Мыелдино, которое расположено в Усть-Куломском районе Коми, зарегистрировали вспышку COVID–19 - выявили около 50 человек с признаками коронавируса. Очагом распространения инфекции могло стать участие людей в недавних похоронах.

- Будьте бдительны, ситуация серьезная. Людей, которые участвовали в похоронах, просим с особым вниманием следить за состоянием здоровья. Во избежание распространения инфекции необходимо исключить контакты с другими людьми, - говорится в информационном сообщении, которое распространяют жители села.

Напомним, что руководитель Усть-Куломского района 18 октября сообщил о непростой эпидемиологической ситуации в небольшом селе (численность населения Мыелдино составляет 436 человек по данным переписи за 2014 год — ред.). В связи с этим с 18 октября в Мыелдино ввели карантин: запрещен въезд и выезд в село (за исключением эксренных служб), приостановлена работа образовательных организаций и клуба. Кроме всего прочего, сотрудники полиции начнут патрулирование улиц и дорог.

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